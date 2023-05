The 2023 WNBA season klicks off today, and, as always, we’ve got a list of openly gay players for you to follow and thirst after on Instagram. The first time we published this list, we had 15 out players. Today we counted 35!

If you know of more (confirmed!) openly gay WNBA players, drop them in the comments.

35 Gay WNBA Players to Thirst After on Instagram This Season

Brittney Griner, Phoenix Mercury

Candace Parker, Las Vegas Aces

Natisha Hiedeman, Connecticut Sun

Jasmine Thomas, Los Angeles Sparks

Danielle Robinson, Indiana Fever

Jonquel Jones, New York Liberty

Courtney Williams, Chicago Sky

DeWanna Bonner, Connecticut Sun

Alyssa Thomas, Connecticut Sun

Chelsea Gray, Las Vegas Aces

Jewell Loyd, Seattle Storm

Kahleah Copper, Chicago Sky

Sydney Colson, Las Vegas Aces

Stefanie Dolson, New York Liberty

Jordan Horston, Seattle Storm

Elena Delle Donne, Washington Mystics

Layshia Clarendon, Los Angeles Sparks

Amanda Zahui B, Washington Mystics

Aerial Powers, Minnesota Lynx

Breanna Stewart, New York Liberty

Riquna Williams, Las Vegas Aces

DiJonai Carrington, Connecticut Sun

Natasha Cloud, Washington Mystics

Sami Whitcomb, New York Liberty

AD Durr, Atlanta Dream

NaLyssa Smith, Indiana Fever

Tiffany Hayes, Atlanta Dream

Brittney Sykes, Washington Mystics

Victoria Vivians, Indiana Fever

Jordin Canada, Los Angeles Sparks

Erica Wheeler, Indiana Fever

Diana Taurasi, Phoenix Mercury

Courtney Vandersloot, New York Liberty

Natasha Howard, New York Liberty

Crystal Dangerfield, Dallas Wings