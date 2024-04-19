240 Weed Edible Recipes Because F*ck It, Let’s Get High

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Carmen spent six years at Autostraddle, ultimately serving as Straddleverse Director, Feminism Editor and Social Media Co-Director. She is now the Consulting Digital Editor at Ms. and writes regularly for DAME, the Women’s Media Center, the National Women’s History Museum and other prominent feminist platforms; her work has also been published in print and online by outlets like BuzzFeed, Bitch, Bust, CityLab, ElixHER, Feministing, Feminist Formations, GirlBoss, GrokNation, MEL, Mic and SIGNS, and she is a co-founder of Argot Magazine. You can find Carmen on Twitter , Instagram and Tumblr or in the drive-thru line at the nearest In-N-Out.

Riese is the 41-year-old Co-Founder of Autostraddle.com as well as an award-winning writer, video-maker, LGBTQ+ Marketing consultant and aspiring cyber-performance artist who grew up in Michigan, lost her mind in New York and now lives in Los Angeles. Her work has appeared in nine books, magazines including Marie Claire and Curve, and all over the web including Nylon, Queerty, Nerve, Bitch, Emily Books and Jezebel. She had a very popular personal blog once upon a time, and then she recapped The L Word, and then she had the idea to make this place, and now here we all are! In 2016, she was nominated for a GLAAD Award for Outstanding Digital Journalism. She's Jewish and has a cute dog named Carol. Follow her on twitter and instagram.

Riese has written 3181 articles for us.