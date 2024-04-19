240 Weed Edible Recipes Because F*ck It, Let’s Get High

Weed edible recipes: who doesn’t need more of them? This week’s food list is dedicated entirely to the best edible recipes for you to get your cannabis cooking on.
11:26 PM EST, 4/19 PM. Carmen and Rachel talk via Slack about the 4/20 food list.
carmenrios: i am v sad it won’t be 420 recipes but
carmenrios: literally this is just it this is the peak
carmenrios: i have seen seven of every weed edible recipe on earth
carmenrios: i have found the ugliest and most beautiful storage places for weed information online
carmenrios: i have been to marijuana world and back
carmenrios: and it makes me want to cook some cannabis tea biscuits
rachel: this is basically a raw personal essay
rachel: is what i’m hearing you say
carmenrios: i am going to put this in the intro to this post
rachel: yes good this is a good plan
carmenrios: just this conversation
carmenrios: so everyone understands the things underscoring this post
carmenrios: the hopes and dreams
carmenrios: the 100×100 images that make up theweedblog.com
rachel: how deep it made you dig inside yourself
rachel: when you run through the 6 this weed post is what’s gonna be weighing on you
this post was originally written on April 20, 2015 by carmen rios, and has been updated in April 2024 by riese to replace broken links.
The Basics For Cooking With Marijuana
1. Cannabutter
A staple of most edible recipes.
2. Cannabis Cooking Oil
Another important ingredient for many of the best edible recipes.
3. Cannabis Flour
Another cannabis recipe staple.
4. Marijuana Milk
A lot of weed recipes call for this!
More Weed Recipe Basics:
5. Weed Mayo
Breakfast Weed Recipes
9. Cannabis Infused Red Velvet Pancakes
10. Marijuana-Infused Raw Vegan Energy Balls
11. Cannabis Infused Shrimp + Grits
12. Cannabis-Infused Gingerbread Mini Cakes
13. Bacon Cheddar Pot Potatoes
14. Black Pepper Drop Biscuits
15. Pumpkin Spice Cannacakes
16. Huevos Tostadas
More Marijuana Breakfast Ideas:
19. Caramel Toast
23. Weed Bacon
28. Pot Waffles
Weed Soups, Salads, and Sandwiches
30. Raspberry-Pear Grilled Cheese Sandwich
31. Butternut Squash Soup With CBD Drizzle
32. Cranberry, Walnut Salad With an Apple Cider Cannabis-Vinaigrette
33. Pulled Pork Cannabis Sandwich
34. Spicy Peanut Chicken Wraps
35. Cannabis Veggie Tart
36. Sesame Mushroom Bourguignon
37. Kale and Edamame Salad
38. Kale Salad in Brown Cannabutter Vinaigrette
39. Cucumber Dill-Weed Sandwiches
40. Warm Shrimp Salad Over Avocado
41. Cannabis Loaded Potato Salad
More Marijuana Soups, Salads and Sandwiches:
Dips, Spreads, and Dressings
59. Cannabis-Infused Nut Butter
60. Strawberry Canna-Jam
61. Canna Cream Cheese
62. Cannabis Ranch Dressing
63. Italian Cannabis Dressing
64. Chronic Balsamic (Vinaigrette)
65. Vegetarian Caesar Salad Dressing
67. Cannabis Vinaigrette
Cannabis Dips
68. Marijuana Spinach Artichoke Dip
69. Jalapeno Cannabis-Corn Dip
More Cannabis Dips:
71. Cannaqueso Dip
72. Weed Hummus
73. Ganja Guacamole
74. Cannabis Salsa
Snacks With Weed Recipes
75. “Baked” Apricot Brie
76. Medicated Muddy Buddies
77. Hemp Heart Trail Mix
78. Weez-Its
More Weed Snack Recipes:
80. Canna-Melon
82. Potcorn
Sides & Appetizers Weed Edible Recipes
85. Canna-Crockpot Baked Beans
86. Cheesy Cannabutter Garlic Bread
87. Green Bean And Weed Casserole With Fried Onion Topping
88. Triple-Baked Cannabis Potatoes
89. Easter Pot Potatoes
90. Pot Potato Latkes
91. Ricotta Stuffed Mushrooms
More sides to try:
93. Sourdough Stuffing With Sausage, Apples, Cranberries, And Pot
98. Laid-Back Latkes
100. High-Bird Stuffing
Main Weed Entrees – Vegetarian
106. Cannabis-Infused Basil Gnocchi
107. Ganja Sweet Potato Casserole
108. Broccoli Cheddar Casserole
109. Gnocchi in Ganja Butter
110. Eggplant and Cannabis Parmesan
More Vegetarian Main Dishes:
112. Rasta Shell Pasta
116. Special Spanakopita
118. Cannabis Pesto Pizza
121. Fresh Tortellini With Pomodoro Sauce And Banging Basil Pesto
122. Cannabis Fried Rice
123. Pot Pizza
Main Dishes With Weed – Seafood
124. Cannabis-Infused Baked Fish en Papillote
125. Hemp Shrimp With Puna Butter & Wedge Fries
More Seafood Dishes:
128. Baked Shrimp Scampi
Main Dishes With Weed – Meat
131. Pot Pasta with Asparagus
132. Filet Mignon With Chive Marijuana Butter and Blue Cheese
133. Infused Creamy Lemon Garlic Chicken Piccata
134. Cannabis Meatloaf
135. Skirt Steak with Chimichurri Sauce
136. Cheeto Fried Chicken
137. Stuffed Mini Peppers with Chorizo & Cheese
138. Beef & Bean Cannabis Chimichangas
139. Cannabis Stromboli
140. Pot & Pesto Lasagna
141. Pot Pesto with Budschetta
142. Grilled Chicken Ganja Thighs
More Meaty Mains:
146. Chicken Pot-cciatore
147. Cannabis Quesadillas
151. Cannabis Tacos
152. Farmers Pie With Guinness Gravy
Sauces and Gravies
155. Super Lemon Haze Hollandaise
156. Cannabis Tartar Sauce
More Cannabis Sauces:
158. Cannabis Tzatziki
159. Cannabis Sriracha
161. Cannabis Gravy
162. Weed Marinara Sauce
163. Pot Pesto
Marijuana Drinks
164. Jamaican Me Crazy
165. Pumpkin Cheesecake Smoothie
166. Kale and Pineapple Smoothie
167. Green Dragon
168. Coconanaberry Smoothie
More Drink Recipes:
169. Gold Snowboarder Smoothie: Chocolate, banana, peanut butter and blueberries!
170. Mary Jane’s Tea
171. Pot Chocolate
174. Thai Iced Tea
176. Bloody Mary-juana
178. Blueberry Smoothie
179. Blasted Cow
181. Cardamom-Rose Bhang
Dessert Edible Recipes
183. Andes Mint Brownies
184. Cannabis Sticky Buns
185. Purple Kush Cake
186. Blueberry Cannabis Pie
187. Scooby Snacks*
188. Cheech and Chong’s Chocolate Cake
189. No-Bake Peanut Budder Cups
190. Popcorn Bars
191. Canna Banana Bread
192. Gluten Free Medicated Holiday Cookies
193. Cannabis Doughnuts
194. Peppermint Buddha Bark
195. Chocolate Marijuana Truffles
196. Chef C’s Coma Cookies
197. Rainbow Weed Cake
198. Pineapple Express Upside-Down Cake
199. CannaChocolate Biscotti
200. Strawberry Rhubarb Pie
201. Almond Lemon Bars
202. Cannabis Raisin Bread
203. Cannabis Carrot Cake Cookie Sandwiches
204. Coffee Cake
205. Mini Pecan Pot Tarts
206. Rock Road Canna Bites
207. One Bowl Double-Almond Cake
208. Ganja Tropical Coconut Pudding
209. Cheesecake Swirl Edible Brownies Recipe
210. Lemongrass Ginger Wasabi Cake With Grandma’s Blueberry Compote
211. Mint Chocolate Cannabis Ice Cream
212. Cannabis-Infused Citrus Caramel Blondies
213. Key Lime Pie
214. CBD Caramel-Stuffed Chocolate Cookies With Sea Salt
215. Hazelnut Bundt Cake with Nutella Whipped Cream
216. Red-Hot White Fudge
217. Pumpkin “Pecannabis” Pie
218. Raspberry Peach Cannabis-Cobbler
219. Pumpkin Gingerbread
220. Fudge Freak-Out
More Edible Weed Dessert Recipes:
222. Cannabis Baklava
224. Weed Monkey Bread
227. Haschich Fudge
228. Firecrackers
231. Pumpkin Bread
236. Pecan Sandies
188. Magic Cookie Bars
Well, that is a lot of edible recipes! Share your own favorites in the comments.
WEEZ-ITS.
(also thank you Carmen for all this good work)
(also weed bacon??!!)
bringing this article to life was indeed my pleasure. also, weed bacon. it’s real. also, is it ok that when i hear “weez-it” i think lil wayne or that pokemon, weezing.
Yeah, bacon was the first one I clicked…
I def thought lil wayne and immediately put on Tha Carter III and danced in front of the mirror in my frog boxers and dollar-store sunglasses. My dog was very confused.
Carmen your expertise and dedication to disseminating edibles knowledge bring tears to my eyes
everything i do
i do it for you
Jesus Christ! That is a fuckton of recipes…
it’s almost enough to consume one per day so 4/20 never ends, but alas, leftovers it is
Agh! Lost my weed dealer in my breakup with my ex-ladyfriend and I am upset about it, particularly on this day of all days, when I just want to make some gosh-darn coconut-cayenne weed truffles and watch Orphan Black.
That seems like a particularly poor business practice…
Right? Right? And I can’t for the life of me find a replacement! How difficult can it be to find a weed dealer in a liberal college town? Apparently very.
excuse me can i have yr recipe for gosh-darn coconut-cayenne weed truffles plz
Um hello yes. It’s a little approximate b/c you’ll kind of need to go by feel/taste (that’s, uh, what she said??)
12 oz dark chocolate
1/3 cup heavy cream
1/2 cup weed-infused coconut oil
1 tsp cayenne pepper
1/4 tsp flaky sea salt
1 tsp cinnamon
1 vanilla bean (or some vanilla extract)
1/4 cup toasted shredded coconut
Chop up the chocolate and put it in a heat-proof bowl with 1/2 tsp of the cayenne, 1/2 tsp of the cinnamon, and the vanilla. Heat the cream and weed oil over the stove until just before it starts to boil, then pour the mixture over the chocolate and stir till it’s all combined (it takes awhile because of the oil, but persevere! if the mixture cools off too much, you can zap it for 15-second intervals in the microwave). Once it’s combined, chill it in the fridge for about an hour, till it’s solid. In the meantime, combine the toasted coconut with the rest of the cayenne and cinnamon and the sea salt. Scoop out the chocolate mixture with a spoon and form each spoonful into a ball by rolling it between your hands (then roll in the spicy coconut mixture). Place the finished truffles on a cold plate/baking sheet/something, chill in the fridge for a bit, eat, get baked.
Perfect for freezing midwestern winters but probably pretty excellent everywhere. :)
you’re amazing <3
<3 to you too! now, if you wouldn't mind sending some "good luck finding a dealer" vibes to wisconsin in return, it'd be much appreciated.
Sooo… I read that title and was psyched to think of finding ways I might actually enjoy garden weeds such as dandelion greens (wild ones) and chickweed, which are both popping up now that the snow has melted.
wait but this also sounds like something i wish was in the world, so
Outstanding list of recipes!! Thank you!
This post is insane! So many recipes! I’ve never experienced edibles in any form other than sweet (cookies, brownies, peanut butter cups) but this post is pretty inspiring! I’m sending it to my mom, queen of the medicated cookie.
savory edibles just seem like so many dreams all wrapped up into one dream that you put in your mouth
Really, no gay brownies on this list?
Also, no green dragon martini(well really any alcohol 100 proof or higher)? Medicinal burritos, something you know most people I this day would want.
hi there is green dragon AND a martini on this list! and no burrito but three tacos. so.
all the brownies on this list are gay. you heard it here first.
Not the same green dragon I am familar with. As most recpies I have seen suggest alcohol in the 100 proof plus range(really 150+ range) as thc, cbd in cannabis binds better with higher content booze. Most people I asked online said everclear works best if you can get it, and to avoid stuff like 151 rum and absinthe as they don’t bind as well. I’ve made it a few times with everclear and can certainly say it works really well. To well in fact if you drink 100ml bottle. Not talking about the drunk portion either.
Carmen, would it make you less sad if I told you I had a dyslexia moment and read the title as 420 instead of 240?
Cause I did.
that would make my day so hard. in fact, it would retroactively make yesterday the best 4/20 ever.
Carmen. Carmen carmen carmen. CARMENNNNNN. Jesus I love you.
just doing goddess’ work
This is a thing of beauty and a joy forever.
Like I am extra excited about my (first!!!) trip to SF in a month and change.
You had me at potcorn. <3
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Does anyone know how they could add cannabis to the sour watermelon gummies? I didn’t see any in the recipe?
You can either add rick simpson oil or distillate to the gummies to make them infused
Great recipes, but the sour watermelon gummies recipe is just that- a normal gummy recipe. Nowhere does it mention how to infuse them with pot.
That’s exactly what I was wondering. How do I medicate that recipe? Hopefully someone will tell us.
Great recipe list, the links to one site for some recipes wasn’t working but the rest were great :D
It’s a shame a lot of the links don’t work anymore, so curious about the recipes
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